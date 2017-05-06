幫失智老人家 科大生動腦想辦法
第一屆智慧生活黑客松技職盃競賽，上午在台北科技大學、虎尾科技大學及國立高雄第一科技大學，北中南三地同時開跑，中區抽中的題目是幫失智老人回家，參賽隊伍絞盡腦汁，以現有素材實作出實用、有效的裝置。
中區賽從台中以南、雲林以北共有62組隊伍，是3區中報名人數最多的，競爭也最為激烈。
上午9點正式起跑，虎尾科大主秘胡智熊抽出中區大賽主題「失智老人回家之路」，參賽隊伍必須提出協助失智老人安全回家之智慧方案或裝置。競賽時間明日下午6點結束，長達33小時的馬拉松式比賽，不但考驗參賽隊伍的創新設計思維，更考驗同學的耐力、毅力與體力。而評審也將以技術、創意、簡報、設計及創造價值等5項評分項目來評定各隊伍的方案是否符合人類未來智慧生活的應用需求以及前瞻設計。
虎尾科技大學虎尾科大覺文郁校長表示， 智慧生活黑客松技職盃大賽鼓勵年輕學子透過跨領域的交流發揮創意，結合新興資源與企業技術，進行各種形式的創作並培養解決問題的能力，提出各種未來智慧生活的解決方案，並能為人類的未來生活需求創造出不一樣的生活思維與創造價值。
通過各區比賽入圍決賽的隊伍將於106年8月14日至8月15日參加在國立雲林科技大學舉行的總決賽，優勝隊伍最高可獲得20萬元獎金，競賽總獎金更高達64萬元。
(中時)
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