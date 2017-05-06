暗夜惡火燒毀千萬超跑 不排除人為縱火

北市內湖環山路2段凌晨發生火燒車意外。(林郁平翻攝)

消防人員獲報立刻拉水線進行撲救。(林郁平翻攝)

被燒毀的是一輛要價上千萬元的保時捷超跑。(林郁平翻攝)

一輛要價上千萬元的保時捷Panamera Turbo跑房車，凌晨停在北市內湖環山路2段路邊停車格內，突然起火燃燒，消防局獲報立刻拉水線灌救，火勢雖很快就熄滅，但名車的內裝已被燒得面目全非。

警方調查，凌晨4時許接獲報案，火勢在4時40分許撲滅，事後經調閱監視器畫面發現，該車起火時有一男子在該車附近徘徊，車子起火燃燒後，男子迅速從環山路2段25巷方向離開，不排除是人為縱火，將擴大調閱沿線監視器，追查該名男子身分，釐清火燒車原因。

(中時)