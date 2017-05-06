母親節包紅包遭竊 假釋男偷的

鄭姓男子假釋才兩週，竟潛入民宅行竊，落網後模擬作案過程。（曹明正翻攝）

56歲鄭男5日凌晨4時許在六合二路巷內閒晃，瞄到在夜巿擺攤賣木瓜牛奶的陳男在住宅客廳拿著包有現金1萬2000元的紅包給媽媽慶祝母親節，趁陳母將紅包收進抽屜後上廁所，陳男又出去倒垃圾，竟大膽潛入陳家搜刮財物。

陳男在巷口看到有陌生人進到他家，趕緊衝回家大喊「抓賊」，與正要離開的鄭男在門口撞個正著，鄭男見事跡敗露，將搜刮的紅包、現金3萬餘元、人民幣5000餘元丟回客廳地上，拜託不要報警。

新興警分局中山所到場後，鄭男辯稱「只是竊盜未遂」，陳母則大罵「真沒路用」，並自責差點將兒女心意弄不見，家人則安慰她人沒受傷就好，假釋還有半年才期滿的鄭男聲稱第1次犯案，但警方將再清查。

(中時)