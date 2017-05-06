搭通靈少女熱潮 高雄一日農夫推紅龜粿行程
隨著公共電視「通靈少女」劇集走紅，台灣傳統米食之一的紅龜粿也跟著走紅。高雄市農業局「高雄一日農夫」特別推出DIY紅龜粿為主題的農村體驗活動，帶大家到已有超過200年歷史的旗山天后宮，認識台灣傳統的宮廟文化。
農村的長輩們對紅龜粿絕對不陌生，幾乎人人都會製作這項傳統的米食點心，DIY紅龜粿也是高雄一日農夫開辦6年來的重點活動一。
只是，時下年輕人多喜愛速食，紅龜粿未受重視。這次「通靈少女」劇集大受歡迎，紅龜粿也意外爆紅，連蔡英文總統在力推電視劇集外，也要在臉書標註「應景吃紅龜粿」，掀起紅龜粿熱潮。
農業局也決定於5月20日推出以紅龜粿為主題的農村體驗活動，要帶著民眾深入高雄鄉下，跟社區媽媽們學習做紅龜粿的真功夫，從揉糰、包餡、塑型、上灶，完整體驗手作紅龜粿的樂趣，也要一嘗道地的農家風味餐。
活動還有悠遊鄉間風光，下田玩採果樂，並帶大家到已有超過200年歷史的旗山天后宮，藉著博杯祈福及求月老等活動，讓大家認識台灣傳統的宮廟文化。
紅龜粿活動將於5月8日晚間8時開放線上報名，詳情請上網搜尋「高雄一日農夫」報名官網，或洽詢專線07-556-6628黃小姐。
(中時)
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