防止補習班狼師 朱立倫支持實名制

新北市長朱立倫今（6日）上午出席板橋郵局「郵我寵愛媽咪，手寫傳情」活動。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（6日）上午出席板橋郵局「郵我寵愛媽咪，手寫傳情」活動，針對補習班狼師問題，他表示，做最嚴格的規範，補習班師資應該要有良民證，會嚴格稽查，家防中心要隨時做好規範，對於補教師資表示尊重，但有不良紀錄的老師、教育人員，若要轉入補教業將嚴格防止；支持補教師資採取「實名制」這是基本要求。

朱立倫為爭取前瞻計畫的預算，首度前往交通部拜會部長賀陳旦，朱立倫指出，部長有提到前瞻計畫內容大多都是行政院暫定的，希望應該依據根據國家未來願景發展及審核標準公平一致，從新調整，這是民意的反應，將會繼續拜會其他部會及新北市立委，共同爭取。

媒體詢問立委認為爭取前瞻計畫是否不積極？朱立倫指出，過去到現在都做最完整的準備，準備時間、準備的內容，包括環評、可行性評、財務規劃，但交通部長卻特別強調說「現在不是你那套標準！」那就不知道以什麼做標準。

(中時)