中市魯班公獎職場達人新秀選拔登場

台中市政府魯班公獎職場達人新秀選拔，市長林佳龍在勞工局長黃荷婷陪同下，主持開幕活動！（陳世宗攝）

國家工藝師郭常喜（左）特致贈「紫英唐劍」及墨寶2幅給市府，由市長林佳龍（右）代表受贈！（陳世宗攝）

台中市政府去年全國首創魯班公獎職場達人新秀選拔及表揚活動，6日於台灣大道府前廣場展開，聚集職場達人及新秀實作一同較勁；國家工藝師郭常喜特致贈「紫英唐劍」及墨寶2幅給市府，由市長林佳龍代表受贈。林佳龍說，發揚魯班公精神，讓功匠技藝從學校教育延伸到社會文化層面。

台中市魯班公獎職場達人新秀選拔及表揚活動，除延續去年原有競賽木作、泥作、木雕、營建、漆工藝等5職類外，再結合2018台中世界花博及台中鐵道文化等元素，加入漆作裝潢、鐵工銲接、造園景觀、珠寶金銀細工、花藝及竹編等共11職類。

林佳龍在勞工局長黃荷婷陪同下主持開幕活動，台中市總工會理事長陳金源、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市職業總工會理事長羅永增、大台中職業總工會理事長林蓮助及台中市產業總工會理事長廖誼炳等5大總工會代表，共同啟動象徵魯班傳藝精神儀式，宣告技術和藝術結合的工藝創作大賽正式展開。

林佳龍說，台中市擁有全台歷史最悠久的巧聖仙師廟，由市府發起魯班公系列活動實為名實相符，透過選拔及表揚活動推廣創客教育；讓學生動手做、做中學，也使以勞力、創意奉獻的民眾獲得肯定。透過活動發揚並傳承工匠技藝及創客精神，讓技職再造與產學合作從學校做起，讓產學訓用合而為一。

勞工局長黃荷婷表示，活動後續將邀請獲選達人、新秀透過講座及開辦相關職類課程等，持續傳承工藝精神，並將製作達人及新秀的學習歷程、個人事蹟及作品故事等題材，拍攝極具傳承及教育意義的微電影，讓青年勞工及學生體會技藝投入工藝行列，並喚起國人對傳統工藝的尊重及期望。

勞工局強調，今年活動報名踴躍，超出預期高達300多人，來自全國各地專業高手參加爭奪高達10萬元的達人獎金；市府除組成龐大評審團，也向勞動部勞動力發展署中彰投分署商借大批機械進駐，更邀請木雕名師劉明源帶領高徒葉日竣到場表演雕刻絶技。還有花藝、珠寶金銀細工、鐵工銲接、漆作裝潢等職類金牌國手展現技藝。

(中時)