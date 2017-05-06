毒鴛鴦遭查獲槍毒 辯稱欲與前男友談判

警方查獲一把金牛座改造手槍、改造子彈17顆、半成品子彈11顆等贓證物。(林郁平攝)

毒鴛鴦訊後遭移送法辦。(林郁平攝)

北市松山警分局日前接獲線報，指家住新北市板橋區的38歲簡姓女子，吸食海洛因毒品用量頗大，甚至疑似有販賣毒品的跡象，於是立即組成專案小組進行跟監埋伏。

警方在昨日封城掃毒的最後一天進行收網，先在亞東醫院將簡女及33歲劉姓男友逮捕，當場在簡女身上搜出毒品，警方將2人帶回住處擴大搜索後，又查獲一把金牛座改造手槍、改造子彈17顆、半成品子彈11顆，海洛因2包、注射針筒2支、安非他命吸食器1組、玻璃球1顆及電子磅秤2台等贓證物。

劉男辯稱，因為要跟簡女的前男友談判，才會持有槍枝，但警方對他的說法存疑，將擴大追查槍毒來源。訊後，將2人被依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時)