防堵超級細菌誕生 台大、北榮找出抗藥性基因

防堵超級細菌誕生，台大、北榮團隊找出抗藥性基因。（倪浩倫攝）

台大、北榮今發表2014~2015年「兩院合作研究計畫」。（倪浩倫攝）

防堵超級細菌誕生，台大、北榮團隊找解方！克雷伯氏肺炎桿菌因有極強抗藥性，被世界衛生組織WHO列為「超級細菌」候選人。台大、北榮研究團隊發現，該細菌面對最後一線抗生素克痢黴素時，會透過改變自身基因來「穿上不一樣的外衣」，導致抗生素「找不到目標攻擊」。而這新發現的基因「crrC」，將有助於未來新藥的開發。

台大醫院、台北榮總今發表2014~2015年「兩院合作研究計畫」，其中之一為探討「克雷伯氏肺炎桿菌的克痢黴素抗藥性機制研究」。研究團隊之一的台大醫院內科部主治醫師王錦堂表示，克雷伯氏肺炎桿菌會導致肺炎、化膿性肝膿瘍和尿道感染，且是院內感染的大宗，「在兩院加護病房內，高居細菌類院內感染的前4名」。

統計顯示，95％的化膿性肝膿瘍患者，是因感染克雷伯氏肺炎桿菌所致，每年的患者約近4000人，也就是每10萬人中，便有約16人罹病。

但隨著克雷伯氏肺炎桿菌對各種抗生素、陸續產生抗藥性，不僅已遭世界衛生組織點名需「優先開發新抗生素」，更被列為「超級細菌」候選人之一。現正使用的最後一線抗生素克痢黴素，也漸漸失效，「再不積極應對，該細菌恐在2~3年內形成無藥可醫的超級細菌」。

王錦堂說，研究團隊分析基因發現，克雷伯氏肺炎桿菌之所以會對克痢黴素產生抗藥性，是因mgrB和crrB等兩個基因突變所致，研究團隊進一步發現，crrB的基因突變，會讓下端的「crrC」異常的增加，使得細菌就像穿上一件不一樣的外衣，進而躲過克痢黴素的攻擊。

王錦堂說，該抗藥性基因的發現，能提供兩種未來治療方向，一是透過建立3D立體結構，找出該基因的抑制劑，如此將可讓該細菌、再也無法躲過克痢黴素的攻擊；二是能讓國際藥廠，拿自身的化合物來比對，篩選出新的抗生素，達到世衛的呼籲。

(中時)