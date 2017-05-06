中美和廢氣外洩 中市府重罰100萬

環保局強調，中美和罔顧民眾權益，違規情形嚴重，決定祭出重罰處空氣污染防制法最高罰鍰100萬元整，處分書已派員專人送達。（陳世宗攝）

中美和台中廠昨日乙酸外洩影響台中海線各地空氣品質，台中市政府環保局當日查獲並要求停車後，隨即祭出鐵腕，以情節重大為由，處以空汙法最高裁罰100萬元；並要求該公司必須提出試車計畫，經專案審查通過後，才可啟爐復工。

環保局表示，昨日上午接獲民眾通報，海區梧棲、沙鹿、龍井、大甲、神岡、西屯等地陸續傳出空氣中瀰漫酸味，由於涵蓋範圍廣闊，環保局立即增派人力，擴大搜索及巡查，最終鎖定異味污染源頭來自台中港區的中美和石油化學公司排放廢氣。

環保局說，中美和台中廠剛完成歲修，昨日一啟爐就開始飄出令人噁心酸味，經調查原來是氧化反應器異常，導致醋酸外洩逸散，加上氣候條件穩定、風速偏低，影響區域逐漸擴大；環保局立即於該廠下風周界處進行鋼瓶採樣，分析結果除有乙酸(醋酸)外，也測得容易在化工製程中產生的乙酸乙酯、乙酸甲酯等之化學物質。

環保局強調，中美和設備異常導致大量空氣污染物排放至大氣中，嚴重影響諸多地區及敏感族群，但直至稽查人員抵達現場，仍未接獲該廠通報有異常情事，且未依規採取緊急應變措施。經查獲後，立即要求該製程停止操作，未料昨晚該公司未經環保局同意逕行啟爐復工，環保局再度要求該廠停止操作。

環保局長白智榮強調，考量中美和罔顧民眾權益，違規情形嚴重，環保局決定祭出重罰，處空氣污染防制法最高罰鍰100萬元整，並要求提出試車計畫書，經專案審查通過後始得進行，處分書已派員專人送達。

(中時)