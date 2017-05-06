中美和廢氣外洩 中市府重罰100萬
中美和台中廠昨日乙酸外洩影響台中海線各地空氣品質，台中市政府環保局當日查獲並要求停車後，隨即祭出鐵腕，以情節重大為由，處以空汙法最高裁罰100萬元；並要求該公司必須提出試車計畫，經專案審查通過後，才可啟爐復工。
環保局表示，昨日上午接獲民眾通報，海區梧棲、沙鹿、龍井、大甲、神岡、西屯等地陸續傳出空氣中瀰漫酸味，由於涵蓋範圍廣闊，環保局立即增派人力，擴大搜索及巡查，最終鎖定異味污染源頭來自台中港區的中美和石油化學公司排放廢氣。
環保局說，中美和台中廠剛完成歲修，昨日一啟爐就開始飄出令人噁心酸味，經調查原來是氧化反應器異常，導致醋酸外洩逸散，加上氣候條件穩定、風速偏低，影響區域逐漸擴大；環保局立即於該廠下風周界處進行鋼瓶採樣，分析結果除有乙酸(醋酸)外，也測得容易在化工製程中產生的乙酸乙酯、乙酸甲酯等之化學物質。
環保局強調，中美和設備異常導致大量空氣污染物排放至大氣中，嚴重影響諸多地區及敏感族群，但直至稽查人員抵達現場，仍未接獲該廠通報有異常情事，且未依規採取緊急應變措施。經查獲後，立即要求該製程停止操作，未料昨晚該公司未經環保局同意逕行啟爐復工，環保局再度要求該廠停止操作。
環保局長白智榮強調，考量中美和罔顧民眾權益，違規情形嚴重，環保局決定祭出重罰，處空氣污染防制法最高罰鍰100萬元整，並要求提出試車計畫書，經專案審查通過後始得進行，處分書已派員專人送達。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。