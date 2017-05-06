水源糾紛 茶農迫警下跪打死果農判15年定讞
在梨山種茶的茶農朱晶榕，與果農黃春芳因水源使用問題生嫌隙，前年身為山地義警的黃邀轄區警員等好友餐敘，朱也到場，卻因酒後言語刺激，一時氣憤拿破酒瓶脅迫廖姓員警下跪、砸毀黃某工寮電視、冰箱等，還帶著酒意毆打黃致死。案經最高法院審結，駁回朱的上訴，依傷害致死、強制、毀損等罪判他15年徒刑確定。
判決書指出，前年61歲的黃春芳離婚後獨居台中和平區梨山經營果園，毗鄰37歲的朱晶榕的茶園，朱長期向黃借道水源，但雙方屢有水源使用糾紛，早有嫌隙。2015年10月31日晚間，黃邀請梨山分駐所劉姓、廖姓員警到果園內的工寮吃晚餐；朱晶榕後來買了烤肉到場，4人並在工寮客廳聊天、喝酒。
當晚10點劉員因有勤務先離去，黃、朱酒酣耳熱後，又因水源話題起衝突，廖本欲先離開，卻引起朱的不滿，竟敲破空酒瓶，持破酒瓶抵住廖員脖子，還強迫廖下跪；廖安撫朱表示不會提告後離開工寮，打電話回所求援。
梨山分駐所據報派員到現場，衝突已停歇，朱男也不在場，但現場一片狼藉，電視機、冰箱都被砸毀，黃酒醉抱怨是朱男所為，員警照相蒐證後離去。
不料隔日凌晨3時許，朱又返回黃的工寮，與黃因損毀問題起口角，朱朝黃頭部打去後離開，再度返回工寮時發現叫黃都不動，驚覺事態嚴重，打電話給黃某前妻，警方據報二度到場黃已昏迷，送醫急救不治。
案發後，朱男坦承對黃毆打，一、二審都依傷害致死等罪判朱15年徒刑，案經上訴最高法院被駁回，全案定讞。
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(中時)
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