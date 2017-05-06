翹家少女遇暖警 重拾對課業興趣

桃園市警察局龜山分局坪頂派出所警員陳俊仲及林哲民，日前尋獲一名13歲失蹤劉姓國中生，經查才發現這名劉姓少女因為父母離異，自小就跟著父親，但是畢竟與父親存在著性別上的隔閡，使得少女隨著年紀增長越發想念母親，父親決定將少女帶到母親身邊，一解女兒相思之情。

然而少女卻因為來到新的地方，出現水土不服之抗拒逃家，坪頂派出所警員陳俊仲與林哲民開始跟少女聊天交朋友，還約定每天下課來派出所寫功課，讓她重拾對課業的興趣。

(中時)