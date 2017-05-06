母親節將至 桃園八德區今舉行模範母親表揚

桃園市八德區2017年模範母親表揚大會6日舉行，桃園市長鄭文燦表示，這一代母親特別辛苦，年輕時要做好媳婦、好牽手，兒女長大後又要扮演好阿嬤的角色，照顧孫子，家務、工作兩頭燒，一輩子都在付出，永遠將最好的留給孩子。

鄭文燦表示，這次表揚的模範母親，背後都有令人感動、敬佩的故事，每一個平凡的家庭裡，都有不平凡的媽媽，孩子們在家裡一定要對媽媽和顏悅色。

(中時)