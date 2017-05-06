國民黨主席選舉第二場電視政見會 候選人抵會場

6組候選人郝龍斌（左起）、洪秀柱、吳敦義、詹啟賢、韓國瑜與潘維剛在開始前，一同手牽手、高呼團結。（張鎧乙攝）

國民黨主席候選人郝龍斌。(張鎧乙攝)

國民黨主席候選人吳敦義。(張鎧乙攝)

國民黨主席候選人詹啟賢。(張鎧乙攝)

國民黨主席候選人韓國瑜。(張鎧乙攝)

國民黨主席候選人潘維剛。(張鎧乙攝)

國民黨主席候選人洪秀柱。(張鎧乙攝)

國民黨主席選舉第二場電視政見發表會6日在TVBS舉辦，候選人洪秀柱、潘維剛、韓國瑜、詹啟賢、吳敦義與郝龍斌6組人馬依序到達。

(中時)