不滿嘿咻遭照相 女子控前男友性侵判無罪

林姓男子與女友分手後仍藕斷絲連，去年4月間，兩人在桃園市平鎮區某摩鐵發生性行為，性愛過程中林男拿手機連按2次快門，女子躲進廁所時友人來電，友人聽聞爭吵報案。

警方趕抵時林女指控林男偷拍、恐嚇、性侵她，不過，無積極證據顯示林男有恐嚇、強制性交行為，桃園地院法官依妨害秘密罪，判處林男拘役55天，可易科罰金，至於其他部分則無罪。

(中時)