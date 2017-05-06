制裁有效 韓媒：北韓3月煤炭出口為零
韓媒報導，根據聯合國安理會按照第1718號決議設立的委員會5日在其官網上公佈的北韓出口到所有會員國的煤炭量（額）情況，暫無國家向安理會朝鮮制裁委員會報告3月從北韓進口煤炭；也就是說，自中國2月全面叫停進口北韓煤炭後，3月沒有國家從北韓進口煤炭。
報導稱，安理會第2321號涉朝決議設定朝鮮煤炭出口上限，規定聯合國會員國從北韓進口煤炭的限制總量和金額，並且每月最後一天起的30日內需向北韓制裁委員會報告上月進口量。因此，上月底是上報3月份進口北韓煤炭量的截止時間。
今年1月和2月有一個國家向委員會報告從北韓進口了144萬噸和123萬噸煤炭，之後沒有國家從北韓進口煤炭。
報導指出，中方為執行聯合國安理會第2321號制裁決議案，今年2月18日起至年底暫停進口北韓煤炭。據中國報告，上月13日正式叫停以來沒有從北韓進口煤炭，並指出在發佈暫停進口朝煤炭的公告後，已退回從北韓進口的煤炭。
(旺報)
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