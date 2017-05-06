害怕花大錢買假貨？ 手持掃描器15秒立判真偽
隨著科技日漸進步，讓全球奢侈品市場面臨「高仿」嚴峻挑戰，也使不少消費者或執法單位對假貨感到頭痛。如今一間設立於新加坡的新創科技公司，與路易威登（LV）、迪奧（Dior）等知名大品牌合作，結合高清掃描和各品牌的圖像資料庫，讓使用者能透過手持掃描器，在約莫15秒的時間判定真偽，未來也計畫與各國海關合作，廣泛投入於打擊仿冒品的執法任務中。
據香港南華早報（SCMP）報導，對於奢侈品消費，不少人在財力有限的情況下會選擇二手市場，但在高仿技術日新月異下，往往花了大錢卻買到假貨，讓人感到心痛且受騙。一間名為「Entrupy」的新創科技公司看準這個商機，與路易威登、迪奧、香奈兒（Channel）和古馳（Gucci）等奢侈品大廠合作，推出手持式的掃描器，藉由皮件的紋路、編織手法、圖案、材料等項目，即時與各大廠牌的資料庫連線，最快在15秒鐘內就能得到回覆，確認該物件是否為原廠真品。該公司表示，掃描器精準度目前已達96.4%，他們仍會持續加強技術，並提昇資料庫的數量，讓民眾未來不用再擔心買到仿冒品。
有趣的是，由於這款掃描器必須和各大廠連線，在售價上並非採取賣斷的方式，而是分為月繳或年繳的方案，提供用戶一定數量的「認證額度」。只要「Entrupy」公司能擴大品牌資料庫和掃描精確度，這對於經常購買二手奢侈品的個人或有進貨需求的店家，都將是一大利多和商機；同時也可成為各國海關打擊每年4,600億美元（約13.8兆台幣）仿冒奢侈品市場的祕密武器，讓假貨在掃描器下無所遁形。
(中時電子報)
文章來源：Portable scanner instantly detects fake designer bags – big in Hong Kong – and Singapore luxury reseller is an early investor
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