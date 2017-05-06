恐龍街頭現身贈花 市議員百朵康乃馨倡孝道
台中市東區今天上午在忠孝路驚見恐龍橫行！原來是市議員鄭功進結合振興里劉作文里長一年一度的母親節慶祝活動，特盛裝打扮成時下小朋友最喜歡的恐龍騎士與到場的親子同樂，同時準備500朵康乃馨發放給平日為家庭勞心勞力的媽媽們。
東區江惠雯區長、立法委員黃國書代表、何敏誠議員、邱素貞及李中議員服務處主任等人皆到場表示關心，現場還有薩克斯風、鄭哥舞蹈團及親子闖關等活動，上百對親子的笑聲不絕於耳。
鄭功進表示，五月是屬於女性的偉大月份，為了讓所有人都能感謝天下母親的付出，今天才會發送500朵象徵愛與力量的康乃馨，用以緬懷母親的這兩種美德。提前一周送上祝福，是希望將母親節當天留給每個家庭享受天倫；二是希望能提醒外出唸書、工作的遊子們，再忙也別忘了關心生養我們的媽媽。
劉作文說，母親節活動是振興里內必辦年度活動之一，以往也辦過像「為母親洗腳」等活動來弘揚孝道；今年主題希望透過親子互動來加深親情鏈結，推廣感恩傳愛的理念，期待化解社會過多的暴戾之氣。正如俗諺云「樹欲靜而風不止、子欲養而親不在」，只有及時說愛，才不會徒留遺憾。
江惠雯表示，市府十分肯定此類型別具意義的活動，不論是議員、里長或各社區發展協會若能協力合作，推廣感恩母愛的正向價值，臺中的母親將會最幸福的人。鄭功進強調，現代社會大家都忙於事業，容易忽略與親人的相處，希望母親節凝能聚家庭溫情並相互關懷，拉近家人距離，營造溫馨社會。
(中時)
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