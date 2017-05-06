出席屏東同鄉總會成立 蔡英文不忘提前瞻建設

蔡英文總統6日出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，並在致詞時強調「這一次前瞻建設計畫，我們也沒忘記屏東」，高鐵延伸到屏東也會研究評估。（姚志平攝）

蔡英文總統（右）6日出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，並致贈中堂「鄉誼永固」給首屆理事長蘇嘉全（左）。（姚志平攝）

蔡英文總統（中下）6日出席「中華民國屏東縣同鄉會」成立大會，並與屏東鄉親合影留念。（姚志平攝）

中華民國屏東縣同鄉會總會今舉辦成立大會，身為「屏東女兒」的蔡英文總統出席致詞亦不忘提及前瞻基礎建設，先是強調同鄉會超越政治、黨派，再談到屏東縣所爭取到的建設。

成立大會現場官蓋雲集，「屏東媳婦」監察院長張博雅、考試院長伍錦霖、前行政院長蘇貞昌、前總統府秘書長曾永權都是座上賓，成員超越黨派、不分藍綠，象徵屏東鄉親大團結。

蔡英文強調，前瞻基礎建設沒有忘記屏東，尤其縣長潘孟安積極爭取建設，有東港、恆春觀光鐵道，大家最關心的高鐵延伸至屏東，現也在研究、評估，但這段期間要提升左營到屏東的接駁運量，讓交通更方面，讓高屏地區區域聯合治理做得更好。

蔡英文強調，一個國家發展好不好，不是看都市而是鄉村，推動前瞻基礎建設就是要縮短城鄉差距，讓台灣更進步、發展，而屏東就是一個重要指標。

蔡英文說，區域均衡就是前瞻、投資台灣就是前瞻，政府做的事就是讓台灣發展更好、更進步。從經濟數字來看，景氣在恢復，不論是景氣燈號、經常性薪資、出口貿易都在成長，失業率也在下降，代表這一年打基礎有一些成果。

不過，蔡英文也說，她曉得數字是「參考」，真正重要的是人民感受景氣在變化，台灣愈來愈有競爭力、希望，政府一定更加努力，也希望大家一起來努力。

(中時)