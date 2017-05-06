出席屏東同鄉總會成立 蔡英文不忘提前瞻建設
中華民國屏東縣同鄉會總會今舉辦成立大會，身為「屏東女兒」的蔡英文總統出席致詞亦不忘提及前瞻基礎建設，先是強調同鄉會超越政治、黨派，再談到屏東縣所爭取到的建設。
成立大會現場官蓋雲集，「屏東媳婦」監察院長張博雅、考試院長伍錦霖、前行政院長蘇貞昌、前總統府秘書長曾永權都是座上賓，成員超越黨派、不分藍綠，象徵屏東鄉親大團結。
蔡英文強調，前瞻基礎建設沒有忘記屏東，尤其縣長潘孟安積極爭取建設，有東港、恆春觀光鐵道，大家最關心的高鐵延伸至屏東，現也在研究、評估，但這段期間要提升左營到屏東的接駁運量，讓交通更方面，讓高屏地區區域聯合治理做得更好。
蔡英文強調，一個國家發展好不好，不是看都市而是鄉村，推動前瞻基礎建設就是要縮短城鄉差距，讓台灣更進步、發展，而屏東就是一個重要指標。
蔡英文說，區域均衡就是前瞻、投資台灣就是前瞻，政府做的事就是讓台灣發展更好、更進步。從經濟數字來看，景氣在恢復，不論是景氣燈號、經常性薪資、出口貿易都在成長，失業率也在下降，代表這一年打基礎有一些成果。
不過，蔡英文也說，她曉得數字是「參考」，真正重要的是人民感受景氣在變化，台灣愈來愈有競爭力、希望，政府一定更加努力，也希望大家一起來努力。
(中時)
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