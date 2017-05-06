培養健康飲食觀 大仁國小營養午餐自製非基改豆漿

台中市西屯區大仁國小推動「吃在地、食當季、食安心」，採購中市農會自產的非基因改造大豆！（陳世宗翻攝）

校方磨製豆漿提供學生營養午餐飲用，也讓學生親自參與豆漿研磨過程。（陳世宗翻攝）

台中市西屯區大仁國小推動「吃在地、食當季、食安心」，採購中市農會自產的非基因改造大豆，磨製豆漿提供學生營養午餐飲用，也讓學生親自參與豆漿研磨過程；並利用豆渣施肥學校的「開心農場」，結合教學及資源再利用觀念，輔導學生建立正確飲食習慣。

大仁國小營養師李依蓁表示，學校採購中市農會自產的非基改大豆，有明確產銷履歷保證品質，讓學童喝得健康又安心，校長劉美芬也親自教導學生參與豆漿研磨過程，並利用豆渣施肥學校的開心農場，結合教學，培養學生惜福愛物、資源再造的觀念。

學校午餐配合不同節日加入供餐特色，也規劃例如高鈣飲食月、補氣養生月、視力保健月等宣導飲食教育活動，並不定期舉辦全校師生「午餐怎麼來」廚房參觀活動；透過活動讓學生瞭解學校午餐食材如何驗收及把關，教導學生簡易的食材檢查方式，也讓大家瞭解廚房人員工作及供餐流程，午餐健康及衛生安全全校師生都看得見。

大仁國小午餐廚房提供自校及鄰近的惠來國小師生午餐，每日供餐約1,500份，104年通過衛生福利部餐飲業食品安全管制系統(HACCP)認證，並曾獲中市教育局午餐考核評鑑優等。

大仁國小表示，學校透過師生共進午餐，落實生活、營養、衛生、安全及環保教育，輔導學生培養健康飲食習慣，也期許學生成為小尖兵，進一步將正確飲食知識推廣到家庭及社會，打造台中為健康飲食城市。

(中時)