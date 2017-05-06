賴清德公開談林奕含事件：會檢討改進

台南市長賴清德上午參加模範勞工母親表揚大會，首度針對林奕含事件公開發言。（莊曜聰攝）

台南市模範勞工母親表揚大會今天上午在善化舉行，市長賴清德與會後，也首度在鏡頭前針對作家林奕含自殺事件發表談話。

「奕含的不幸大家都很難過，對台南而言尤其沉痛。」賴清德說，這段時間大家對台南市政府及社會局的批評指教，我們會檢討改進，不會把責任都推給衛福部，至於後續追究的部分，台南市政府也成立專案小組，由台南市警局的刑大和婦幼大隊負責，地檢署並立他字案調查，只要奕含後事辦完後，讓家屬有時間平靜，市政府會再次與家屬聯絡及溝通，來進行後續究責工作，對社會負責。

對於網友指責賴清德及市府對「台南女兒」林奕含不聞不問，賴清德不願多談，據了解，因為現階段家屬並未出面，所有指控都是以聲明方式，或者是第三方發言，無法據此進行進一步偵查動作。

(中時)