蔡拋兩岸「三新」 張榮恭：很玄很虛脫離現實

國民黨前副祕書長張榮恭。（中時資料照）

據環時網6日報導，國民黨前副秘書長張榮恭日前接受媒體訪問時表示，蔡英文近日接受專訪對兩岸關係表達的話語，「蠻玄、蠻虛」、甚至有脫離現實的情況，希望她不要誤判情勢；若她想從過去這一年台灣「反中」、「去中」而達到「非中」的結構，用這種結構與大陸建立新的互動，大陸無法接受的可能性是更高的。

針對蔡英文近日接受媒體訪問時說兩岸需要有結構性的合作關係，拋出「三新」，即「新情勢、新問卷、新模式」等說法，張榮恭表示，如果兩岸有一個共同的基礎來推動，確實有無限發展的空間，現在問題是沒有共同的基礎，一下子要進入共同來回答「新問卷」、面對「新情勢」與建立「新模式」。

報導稱，張榮恭分析，以蔡英文最近接受國內外媒體的訪問，她不僅沒有往前走，而且還倒退。她的想法還是「維持兩岸的協商，不預設前提」，這話她過去講得很多，目的還是在拒絕「九二共識」，而且希望大陸與她共同處理這個問題。現在因為沒有處理基礎與渠道，還是回到不預設前提，但對兩岸學者專家所瞭解的大陸對台政策與兩岸關係的經驗來說，這種期待其實是不存在可能性。

至於「新情勢」，張榮恭認為，蔡英文應該有幾個意思，就是要大陸面對民進黨執政。民進黨執政，大陸如何與新的執政者能夠建立對話，這確實是一個新的情勢，但問題是蔡英文要的是大陸改變，然後她自己不做改變，這個延續了她3年前的說法，就是「只要民進黨勝選，大陸就會朝民進黨的方向來做調整」，她這個想法並沒有改變。

至於「新模式」，蔡英文提到所謂「結構性的合作」，張榮恭說，蔡英文也沒有做詳盡的解釋，這大概是給陸委會提了一個問題。

張榮恭強調，若蔡英文想從過去這一年台灣「反中」、「去中」而達到「非中」的結構，用這種結構與大陸建立新的互動，大陸無法接受的可能性是更高的。

(旺報)