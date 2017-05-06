豬哥亮3年前發現罹癌 全靠祂親送佛珠提點
綜藝天王豬哥亮3年前自曝罹患大腸癌，今年2度驚傳病情告急，令粉絲相當擔心，昨(5日)播出的《新聞龍捲風》中，名嘴許聖梅透露豬哥亮2014年會到醫院檢查身體，全因一向虔誠的他在宮廟被神明指點，神明乩身還當場從神像上取下佛珠交給豬哥亮，直言：「你什麼都不要求了，你的健康出了狀況。」
許聖梅昨在節目中透露，2014年豬哥亮拍了新的電影、也開新節目，他為求作品成績好，便到板橋鎮發宮去拜拜，而該宮廟主神是羅府千歲，豬哥亮到宮中時，羅府千歲的乩身正好降駕，起初身邊工作人員不知道羅府千歲有何指示，急得祂只好親自衝到神像前，抓下身上佛珠，而佛珠隨即散了一地，讓現場信眾超驚訝。
許聖梅說，羅府千歲接下來拾起地上一顆佛珠，壓碎後交給豬哥亮，喊：「你什麼都不要求了，你的健康出了狀況，你趕快去檢查」，而豬哥亮小心翼翼從羅府千歲手上接過佛珠後，便到醫院檢查，這才知道罹患大腸癌。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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