遠航空服員集體請假 898旅客受影響
遠東航空4日資遣17名空服員，引發內部員工不滿，今有21名空服員集體請假，打亂國內外航班派遣，造成桃園－哈爾濱、高雄－馬公來回共4航班取消，另有台北、高雄往返馬公來回4個航班延誤，總計影響旅客898人。遠航表示，正全力協助旅客簽轉，並向空服員溫情喊話，「遠航就像家一樣」，希望大家坐下來談。
據悉，遠航空服員今日上午應有46名空服員報到值勤，其中21人集體請假，已嚴重影響航班派遣，桃園－哈爾濱來回航班取消，影響旅客284人，分別為去程120人（已簽轉長榮航空37人、南方航空57人、華航26人）、回程164人（預計搭乘明日長榮航空班機返台74人，其餘旅客正持續協調簽轉他航或採全額退費方式）。
國內航線取消高雄－馬公來回1班，影響旅客134人，除安排搭乘公司同航線航班外，已協調簽轉華信及立榮航空。此外，高雄－馬公與台北－馬公來回共計4個航班延誤，影響旅客人數為480人。
遠航副總盧紀融表示，對於被影響到的乘客，遠航表達最深歉意，將全力維護旅客搭機權益，內部會持續掌握空服員到班情況，以免影響後續的發展。她強調，遠航就像家一樣，空服員在外面有什麼委屈，歡迎回家來談，做最好的溝通。
(中時)
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