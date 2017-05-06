改善空汙 中市3個月汰換近萬輛二行程機車

環保局強調，購買對環境危害較低的電動二輪車，讓二行程機車早日完全淘汰。（陳世宗翻攝）

移動式汙染是三大空汙來源之一！為鼓勵市民汰除易排「青白煙」的二行程機車，台中市政府今年首創二行程機車汰換自行車補助，並率先全國加碼7,100萬，其中補助中低收入戶換購或新購電動機車及電動自行車，補助金額六都第一。統計至今年3月底止，已汰換9,084輛二行程機車，總補助經費約2,571萬，將持續鼓勵市民申請，希望讓二行程機車早日完全淘汰。

環保局長白智榮說，市府今年加碼補助7,100萬鼓勵市民汰除二行程機車並新購電動二輪車，統計至3月底止，申請補助汰舊換購電動車共報廢927輛二行程機車，申請補助純報廢二行程機車數量則有8,157輛，兩項總計淘汰9,084輛二行程機車。

白智榮指出，純新購電動二輪車3,653輛，總計補助經費超過2,571萬3,800元，經費使用率已達36.2%。申請汰換二行程機車的洪小姐表示，雖然二行程機車還堪用，但為維護空氣品質，主動報廢二行程機車，購買對環境危害較低的電動二輪車，盼為良好空品盡一份心力。

環保局表示，目前補助方案，包括二行程機車汰換自行車補助4,500元、二行程機車汰換電動機車，因車型及申請對象不同，補助2萬7,200元到4萬3,800元不等；二行程機車汰換電動（輔助）自行車補助1萬元至1萬3,000元不等；新購電動機車補助1萬4,200元至3萬3,000元不等；新購電動（輔助）自行車補助2,000至6,000元不等；純淘汰二行程機車補助3,000元。

環保局推動線上申請補助作業，減少紙張用量，統計至今年3月31日止，共減少紙張約8萬6,000張，減碳量約為1.6公噸。環保局提醒，配合環保署二行程機車補助落日條款，將逐年遞減補助金額，109年將不再提供二行程汰換補助，呼籲民眾儘速申請。

(中時)