美眾議員致函美官員 力挺台灣參加WHA
美國國會眾議員羅斯雷提南（Ileana Ros- Lehtinen）5日致信美國衛生部長湯姆·普萊斯（Tom Price），要求他協助台灣參加即將召開的世界衛生大會（WHA）。
雷提南是眾議院外交委員會中東及北美事務小組委員會主席。她在信中說：「我寫這封信請您協助確保台灣參加5月22日到31日在日內瓦舉行的世界衛生大會峰會。」
美國之音6日報導，該信指出，台灣被排除在世界衛生組織之外使國際社會無法充分獲得台灣的高質量醫療保健信息。由於具備優秀的才智、數據、免疫以及治療設施，台灣擁有很強的傳染病控制能力。14年前，台灣的寶貴信息以及同美國疾病控制中心的合作在控制SARS蔓延方面發揮了關鍵的作用。
雷提南眾議員在信中說，中國一直「危險而短視地擠壓台灣，阻撓台灣參加許多國際組織，其中包括國際民航組織、世界衛生組織和國際刑警組織。」
她還說，台灣實質性地參與世界衛生組織不僅符合台灣利益，對於美國的醫療系統和應對傳染病的能力也是十分重要的。
(旺報)
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