男車輛故障拋錨睡石椅 外社所警員助返家

桃園市警察局蘆竹分局外社派出所警員黃宋柏彥、林思賢巡邏行經山外路501號，50歲許姓男子獨自坐在路旁，便停下車輛關心，經了解後，許男有精神異常，他稱數天前自新北市新莊區住處騎乘機車出門，車輛故障拋錨，只好睡在人行道的石椅上，已多日未進食飲水，員警協助他回家。

(中時)