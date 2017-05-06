機車騎士邊騎邊掉錢 民眾拾金不昧送派出所招領
高雄市大樹區瓦厝街，3日下午4點半左右，一名機車騎士行經該路段，邊騎口袋鈔票邊沿途掉出，散落一地，騎士渾然不知，後方自小客車林姓駕駛及乘客幫忙撿，且拾金不昧交給九曲派出所招領，算一算有1、2萬元現金。
派出所表示，經九曲派出所調閱路口監視器影像，只見騎士鈔票像天女散花飛出，民眾從後面一直撿，但因車牌模糊無法辨識，所以目前尚無法聯繫失主，民眾若有丟失、或認識影像機車騎士，可與仁武分局九曲派出所聯絡07-6512027。
(中時)
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