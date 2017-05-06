戴資穎踢館？柯P嚇到

台北市長柯文哲（左）與世界球后戴資穎在悠遊卡記者會揮拍合影。（李弘斌攝）

台北市長柯文哲和世界球后戴資穎揮拍合影，小戴特地教柯P怎麼握拍。（李弘斌攝）

都以「不按牌理出牌」的風格著稱，「素人市長」柯文哲6日碰上從各種「菜市場盃」磨練出一身怪招的「世界球后」戴資穎，竟然被嚇得驚慌失措！幸好只是要擺個打羽球的姿勢，而不是和小戴「尬」羽球，才讓柯P鬆了一口氣。

小戴6日出席「世界球后悠遊卡」上市暨公益捐贈記者會，北市大家長柯P當然也是出席貴賓。結果進行「揮拍合影」流程時，柯P突然猛揮手說不行，表示自己不會打羽球，讓現場哄堂大笑，小戴則親切指導柯P正確揮拍姿勢。

其實，柯P的工作是圓滿辦好台北世大運，打羽球交給球后小戴就好。特別是小戴為了參加世大運，決定放棄同一時間的世界羽球錦標賽，更讓柯P特別發言感謝。

「特別感謝戴資穎，以行動支持台灣。不管拿多少冠軍，在自己土地就是不一樣，希望戴資穎能把世大運冠軍留在台灣！」柯P也預告，此前迴響不錯的世大運「回家真好、主場優勢」影片，也會在6、7月推出小戴版本。

戴資穎則說，做出捨世錦賽就世大運的決定，其實沒有什麼猶豫，「我蠻享受可以在台灣比賽的感覺，希望比賽開始之後，各位觀眾可以到場幫所有的選手加油。」

悠遊卡公司請戴資穎代言，也贊助小戴營養費，世大運女單每贏1場獎金10萬，倘若奪金再加10萬。此外，悠遊卡公司也和小戴、勝利羽球合作做公益，把羽球拍、球鞋、球袋、球衣贈送給11所偏鄉國中、國小、共232名小球員，由小戴親自在記者會上完成公益捐贈儀式。

(中時電子報)