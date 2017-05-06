中市羽球錦標賽 教育局盼帶動城市運動風氣
為提倡全民運動，促進學生身心均衡發展，台中市政府6日舉辦家長會長盃羽球錦標賽，吸引國教署、教育局、全市各區校長聯隊及各機關團體將近60組隊伍參與，報名人數高達600人。教育局長彭富源領軍組隊參加，盼民眾透過羽球運動以球會友，養成規律運動習慣，打造台中市成為運動城市。
第九屆台中市家長會長盃羽球錦標賽，今日在北屯區永安羽球館熱鬧展開，參賽隊伍皆有備而來，也吸引許多民眾到場加油，感受羽球運動的熱情與活力；包括立委何欣純、張廖萬堅、江啟臣、盧秀燕、市議員陳成添、蔡雅玲、沈佑蓮等人均派代表到場關心。
教育局長彭富源說，家庭是一個人出生後第一個接觸的學習場所，也是塑造孩子人格教育特質的重要基礎，感謝關心教育及孩子成長的家長們，希望大家能透過運動使身體健康也讓心情保持愉悅，更養成規律運動習慣，帶動城市運動風氣。
(中時)
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