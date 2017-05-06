原諒劈腿腥夫 寫真女星順利誕下一子
日本寫真女星安田美沙子擁有天使臉孔、魔鬼身材，2014年嫁給服裝設計師下鳥直之，去年11月宣布懷孕喜訊，不過懷胎5個月後，老公竟爆出帶小三開房間，事後她選擇原諒，今(6日)透過事務所宣布平安誕下兒子，但沒詳細透露寶寶的出生日期。
安田美沙子老公趁她懷孕時，在外搞婚外情，帶小三吃飯約會，還到酒店開房間，不過事後為了肚中寶寶，她選擇原諒，今就透過事務所宣布好消息，她已平安誕下一子，並曝光一張她和老公握著寶寶手的照片，感謝醫生、護士、老公及工作上的夥伴支持，似也宣示已走過婚姻危機。
(中時電子報)
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