原諒劈腿腥夫 寫真女星順利誕下一子

安田美沙子宣布已誕下一子。(圖／翻攝自安田美沙子IG)

安田美沙子曝光和老公、兒子大手拉小手照。(圖／翻攝自安田美沙子IG)

日本寫真女星安田美沙子擁有天使臉孔、魔鬼身材，2014年嫁給服裝設計師下鳥直之，去年11月宣布懷孕喜訊，不過懷胎5個月後，老公竟爆出帶小三開房間，事後她選擇原諒，今(6日)透過事務所宣布平安誕下兒子，但沒詳細透露寶寶的出生日期。

安田美沙子老公趁她懷孕時，在外搞婚外情，帶小三吃飯約會，還到酒店開房間，不過事後為了肚中寶寶，她選擇原諒，今就透過事務所宣布好消息，她已平安誕下一子，並曝光一張她和老公握著寶寶手的照片，感謝醫生、護士、老公及工作上的夥伴支持，似也宣示已走過婚姻危機。

(中時電子報)