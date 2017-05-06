賣毒品還講口碑？毒品安非他命加防潮劑保鮮！

蔡姓男子將毒品藏在口香糖偽裝。(馮惠宜翻攝)

為躲避查緝，蔡姓男子(左)終日以車為家。（馮惠宜翻攝），

什麼鬼道理，賣毒品還靠口碑行銷！台中大里1名20歲蔡姓男子將安非他命藏匿在口香糖袋內，並以食品防潮劑保鮮。霧峰警分局經長期跟蹤埋伏，4日持搜索票在大里仁化路他藏匿的私家車中找到他，當場起出他以口香糖外袋包裝的安非他命、k它命等毒品，訝然發現袋內還有一大包防潮劑；男子也辯稱，台灣溼氣重，放置防潮劑可以讓毒品保新鮮，「口碑」才會好。

這名蔡姓男子，長期無業，因吸毒害怕警方查緝而長期租賃汽車，睡在車內，警方經長期佈線埋伏跟蹤才查獲該名毒蟲，在搜索過程發現蔡嫌將安非他命藏匿在口香糖袋內偽裝，還在毒品袋內放置一大包食品防潮劑。

經詢問蔡嫌，他竟回答因為毒品有時要分朋友使用，擔心台灣海島型氣侯溼氣較重，為了讓朋友使用到新鮮的毒品才刻意放置該防潮劑防止毒品變質，這樣「口碑」才會好。

全案經詢問後依毒品危害防制條例案送台中地檢署偵辦。

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(中時)