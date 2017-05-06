章子怡舊愛度蜜月 金髮妻逆天長腿太吸睛
章子怡前男友、央視主持人撒貝寧去年3月和加拿大籍金髮女友李白閃婚，昨(5日)李白在微博分享和老公到各國旅遊度蜜月照，甜說：「千里之行始於足下，從西方到遙遠的東方，一步一步的，一年又一年，我們寫自己的『東』遊記」，而照片中李白秀出修長白皙美腿，讓粉絲驚豔。
撒貝寧去年閃婚成人夫，日前他上節目，透露第一次見外國岳母時，被對方打槍，岳母問李白說：「中國有十幾億人，沒有其他的男人了嗎？」但他沒氣餒，最後以真誠的態度感動了岳母，撒貝寧更分享，他有次在老婆與岳父前喝酒入境隨俗喊了「Cheers」，卻被李白用中文吐槽「倒滿唄」，笑翻觀眾。
(中時電子報)
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