福隆沙雕季盛事開幕　13國好手打造奇幻樂園

沙雕現場吸引到大批遊客。（張穎齊攝）

國外旅客也前來朝聖。（張穎齊攝）

全台對大13尺沙堡引起遊客爭相拍照。（張穎齊攝）

金沙城堡上左下方有蜘蛛人的沙雕。（張穎齊攝）

日本沙雕師力作的宮本武藏。（張穎齊攝）

沙雕糖果屋。（張穎齊攝）

沙雕飛馬。（張穎齊攝）

福容飯店舉辦的福隆國際沙雕季引領台灣沙雕展風潮，今年邁向10年的里程碑，以「福隆金沙 十年有城」為主題，開創了歷年最大，高達13公尺的金沙城堡，並邀請13國22位沙雕好手齊聚創作，除有糖果屋、天空飛馬，還有漫威英雄人物，打造出充滿童趣的奇幻樂園！

福隆沙雕季今天盛大舉行，現場除了有全台最大的金沙城堡，還有可愛糖果屋、夢幻飛馬、大金剛，以及蜘蛛人、蝙蝠俠等各種英雄人物，甚至還有從關公到達爾文等中西歷史人物都包含在內，作品雕工精細、內容五花八門，走進來宛如身處在天馬行空的夢幻王國。

「It’s amazing!」沙雕現場的外國觀光客看到13尺的金沙城堡如此驚呼，今天福隆海水浴場雖然遭逢雨水洗禮，但仍吸引了大批國內外遊客前來朝聖，絲毫不減熱情，小朋友們看到自己熟悉的卡通英雄人物更是興奮不已，現場可以看到許多遊客攜家帶眷，足見沙雕盛事之魅力。

這場盛事由交通部觀光局舉辦，現場請到福容大飯店麗寶樂園董事長吳寶田，及中華航空公司、羅東博愛醫院代表，一同參與，共襄盛舉。觀光局表示，歡迎大家即日起至7月9日，一起來到蔚藍海洋、金色沙灘感受10歲小女孩的異想世界！

除此之外，自今日上午8時起，福隆海水浴場推出開幕感恩優惠，開放前1000名遊客免費入場參觀沙雕；同時，為慶祝福十週年紀念，於活動期間特別給予當年度滿十歲的小朋友免門票入場的優惠。場區亦貼心舖設無障礙木棧道，便利銀髮族、身障人士及使用嬰兒車之遊客也能盡興欣賞沙雕之美。

(中時)