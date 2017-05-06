世界球后悠遊卡 戴資穎：想去「嗶」自己
悠遊卡公司6日宣布發行「戴資穎－世界球后」紀念卡，不過小戴奪冠的步伐實在太快，首款紀念卡是以3月全英公開賽封后為主題。小戴也開心的說，能有上面有自己照片的悠遊卡，很想拿去消費「嗶」看看。
「拿我自己去『嗶』？可以喔！應該不會尷尬。」小戴笑著說。
其實戴資穎3月贏得台灣首座全英公開賽冠軍後，在馬來西亞頂級賽、新加坡超級賽又連續封后，並於大陸武漢贏得我國首面亞錦賽金牌，締造國際賽跨季22連勝、6連冠紀錄，使得世界球后紀念悠遊卡剛剛出爐，進度卻還沒更新。
「我們的速度似乎趕不上小戴拿冠軍的腳步，」悠遊卡公司董事長林向愷進一步宣布，以全英為主題的球后紀念卡只是系列1，未來還會推出系列2，請「穎迷」期待。
至於想要收集戴資穎球后紀念悠遊卡的粉絲，「全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」5月10日起將於全國四大超商同步販售，全台限量1萬張，每張售價100元。
(中時電子報)
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