有影》中職打者悍？他投出神鬼數據
(15:45 新增6局12K影片+網友評論)中職近年打擊數據狂飆，除打者進步速度快，球棒越做越好外，「彈力球」也常被討論，但有位投手目前以5勝0敗、自責分率1.17、46次三振，暫居聯盟三冠王，幾乎可說是全面壓制中職強力打者，那就是桃猿洋投史博威(Zeke Spruill)。
史博威昨晚面對統一獅，先發6局只被敲3安，無失分，狂飆12K；也就是說，18個出局數，有12個是被三振。且他昨狀況極佳，速球都維持在149~154公里，搭配滑球與曲球戲耍打者。這位27歲右投，沒有明顯弱點，對右打被打擊率為2成03，左打則是2成07。
昨猿獅戰賽後，桃猿投手林柏佑受訪說，史博威的等級的確高一階。網友則評「近年中職最強洋投」、「看球的軌跡和球速 根本MLB等級」、「目前屠殺阿 各種球路尾勁太漂亮了」、「(影片的)0:06秒 那顆超變態」、「這應該很快就會被挖走吧...真的好猛，和現在洋投完全不同水平」。
史博威自責分率1.17，在中職一枝獨秀。自責分率排行榜第二和第三，也是桃猿洋投，分別是道恩斯(前獅投戴倫)的2.84，以及賽格威(前獅投銳克)的3.60。第四和第五為兄弟洋投，伍鐸的3.73與肯恩的4.14。在打擊數據狂飆的中職，在足夠投球局數內，竟只有2人自責分率低於3，可見史博威表現多麼難得可貴。
史博威去年在韓職起亞虎，繳出10勝13敗、自責分率5.27的成績。2015年世界12強棒球賽，在4強賽史博威投5局，助美國擊敗墨西哥挺進冠軍戰。2013和2014年則效力響尾蛇，在大聯盟出賽12場，戰績1勝3敗，自責分率4.24。
(中時電子報)
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