外國人西門町上演活春宮 警調查也辦貼文網友

外國男女疑在獅子林大樓樓頂上演活春宮。（翻攝「爆料公社」）

一對外國男女，昨晚被人發現大剌剌在獅子林大樓頂上演活春宮，即使遭人發覺也毫不避諱，有民眾看到後拍照，並po上臉書「爆料公社」，引來網友一陣驚呼，對此萬華警方指出，已調閱監視器追查外國人身份，但網友在臉書張貼這種猥褻照片，一樣違反妨害風化罪，目前也已傳喚貼文者，「爆料公社」中午後已看不到該篇文章。

貼文者指出，5日晚間9點左右，他和4名友人到西門町獅子林聚餐，後來大家前往頂樓抽菸，結果意外撞見兩名外國男女 正忘我躺在滿是碎磚的地上大演「洋春宮」，而即使發現有其他人，他們也沒有驚慌繼續辦事，民眾指稱他們看了10分鐘，外國人才起身穿衣服離開。

這對男女在頂樓時而親吻、擁抱。當他們要離開現場，往更遠的深處走去時，還忘了將鞋子帶走，原PO的朋友好心撿起鞋子，追上還給兩人，外國男子也不尷尬，還大方有禮貌地道謝。

po文貼出後，不少網友留言：「實在是太刺激了」，有人則說：「這兩位外國人熱愛台灣的土地…」、「那邊蚊子應該超多吧」、「那個地板，光看就很痛啊」，也有人對在那種地方打野戰感到不可思議，「旅館錢不貴啊！還是為了尋刺激？！」。

因為照片看起來相當模糊，還有網友調侃原PO要換好一點的手機，原PO還回覆表示，自己是拿最新的蘋果手機，是因為晚上9點，天色昏暗的關係，可以拍到已經很厲害了。

萬華警方對此指出，外國人的作為可能涉及妨害風化，但過去曾有判例，兩人已躲至樓頂深處，並無給人觀看的意圖，是網友發現拍片才會流傳，這部分將調閱監視器，等查出兩人身份傳喚後再行釐清。

但po文者的作為，則是明顯觸法，警方表示，照片並無馬賽克，已涉及散佈猥褻物品的妨害風化罪，目前已根據臉書帳號傳喚對方，這篇文章稍後也已刪除，警方特別提醒，過去就有民眾在爆料公社貼活春宮，最後遭到法辦的案例，呼籲民眾不要為了一時「搶快」、「求讚」而觸法。

(中時)