中市土牛活動中心慶母親節 客家歌謠美食感謝媽媽
母親節即將到來！台中市石岡區土牛社區發展協會6日在土牛活動中心歡慶母親節；現場安排客家歌謠演唱、美食品嘗等，節目內容豐富多元，向母親們獻上感謝。客委會主委劉宏基祝福所有媽媽母親節快樂，土牛客家文化館11周年慶前夕，也將在館內舉辦慶祝活動，邀請民眾共襄盛舉。
今日慶祝活動由豐原西北扶輪社的薩克斯風演奏揭開序幕，客委會主委劉宏基、石岡區長高文生、石岡農會總幹事張東海、石岡區土牛里里長黃三榮等人均到場共襄盛舉，許多民眾也齊聚歡度母親節，氣氛溫馨熱鬧。
劉宏基委表示，母親平日照顧孩子及家庭，付出愛心與辛勞，祝福所有媽媽「母親節快樂」；也提醒大家記得在母親節的前夕向母親表達最深的愛！土牛客家文化館11周年館慶前夕，也將舉辦母親節慶祝活動，歡迎民眾帶母親一同過溫馨佳節。
今日南區公所也舉辦「台中市106年模範母親表揚」，會中除表揚南區24位模範母親代表外，還有「花獻慈恩 博(柏)愛長青 模範母親家屬獻花」活動，場面隆重溫馨。南區區長鍾正光說，母親的愛是與生俱來與不求回報，希望藉由表揚讓子女感念母親的付出，並呼籲為人子女及時行孝。
今日活動包括市議員何敏誠、邱素貞、李中、鄭功進等人也出席參與，立法委員黃國書立委也派代表到場關心，並祝賀所有受獎人母親節快樂。
(中時)
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