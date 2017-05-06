廣告詞「贏在起跑點」造就補教業10年榮景
狼師案延燒全台補教業，高雄市長陳菊認為學校教育還需要補習是不正常的方式，令學校教師心有戚戚。高雄市教師職業工會副理事長、瑞祥高中物理老師陳建志表示，「贏在起跑點」的廣告詞，打動家長的心，也造就教補業10年榮景。
陳建志表示，補習班是升學主義下的產物，因為家長擔心孩子上不了名校，為了分數斤斤計較，變成考試領導教學。
陳建志說，10年前的那句廣告詞「贏在起跑點」，觸動家長的心，於是送孩子去補習才會比較安心，才不會輸在起跑點，卻忽略了教育本質，結果是「不見的到得了終點」。如果，家長不能打破分數、名校的迷思，補教業就永遠會存在。
狼師案也掀起推動補教老師實名制的討論，陳建志說「讚成」，但認為把不適任教師查詢機制擴及補教業更重要更務實。
他更擔心的是補教業還有許多死角，例如一些未立案的家教班，即一人兼老師及班主任的這種近乎個人工作室的家教班，他們自行到學校發傳單或透過友人拉學生，老師素質及環境安全更難掌握，可能成為未爆彈。
(中時)
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