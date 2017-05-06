還沒收到WHA邀請函 陳時中：對人權是種傷害

衛福部長陳時中3日受訪表示，就算沒收到WHA邀請函，仍會如既定計畫前往日內瓦。（本報系記者劉宗龍攝）

第70屆WHA世界衛生大會將於5月22日於瑞士日內瓦舉行，5月8日將是網路報名最後一天，我國至今仍尚未收到邀請函。衛福部長陳時中今出席活動時表示，目前仍未收到邀請函，並呼籲「健康是基本人權，台灣不能參加WHA，或參加了無法好好發聲，對人權都是種傷害。」

陳時中今出席慈月基金會南丁格爾獎頒獎典禮，會前受訪表示，對於WHA邀請函一事「仍未有新進度」，但我國仍會做好準備；由於他日前曾指出，就算沒有收到邀請函，仍會率團前往日內瓦。他今天表示，到了日內瓦會對國際發聲，強調「健康無國界、是普世和基本人權」。

(中時)