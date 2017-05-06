洪問台獨立場 吳敦義：中國國民黨不必改名

國民黨主席選舉，6日下午中央黨部由TVBS電視台舉行第二場電視政見會。一輪發言中，郝龍斌痛批民進黨對國民黨大加清算，而國民黨自己內部一連串自私，導致敗得那麼慘，他表示要為黨找到2020年的優秀人才；洪秀柱則問吳敦義，若當台灣民意走向台獨時，台獨是否會成為中國國民黨選項？

吳敦義發言時則表示，他學歷史的，知道若沒有蔣公帶領中華民國打贏八年抗戰，就沒有台灣光復，就沒有三民主義在台灣的實現，從三七五減租、耕者有其田、公地放領，讓人民逐漸有錢；六年國教，民國57年變九年國教，民國40年從花蓮開始地方自治選舉。沒有蔣公，就沒有三民主義在台灣實地紮根。

吳敦義表示反對一切去蔣、去中華民國化，他認為中國國民黨不必改名，像吳敦義行不更名，坐不改姓，因為是一中各表的中華民國，沒有改名的必要。吳敦義也再指民國96、97年國會改選勝利，國民黨重返執政的經驗舉例，只要團結在一起、奮發圖強，就能重新站起來，重新執政。

(旺報)