空服員集體請假 遠航2航班開天窗停飛

遠航桃園飛往哈爾濱航班因空服員集體請假而取消，許多陸客無奈地轉搭其他航班。（范揚光攝）

為聲援日前遭資遣同事，遠航空服員集體請假，導致原定今日桃園往返哈爾濱及高雄往返馬公的班機臨時取消。

此外，高雄-馬公來回及台北-馬公來回共計4班航班遭延誤，估計被影響的旅客將近9百人。雖然遠航安排轉搭其他航班或採全額退費方式處理，但旅客還是抱怨連連。

遠航表示，事發後公司方面立刻回報民航局，雖然空服員是依規定請假，但仍呼籲員工理性溝通，切勿影響旅客權利。

(中時)