陸軍遺失槍機 憲兵隊入營約談

陸軍谷關特戰中心日前展示T91步槍，而營內鮮少使用的65K2步槍槍機傳出遺失。（王文吉攝）

谷關特戰訓練中心專責地面特戰訓練，與美軍協訓之際，竟發生步槍槍機遺失事件。（王文吉攝）

國軍落漆！美軍「綠扁帽」特戰部隊的分遣小隊來台與我軍協訓，進駐台中谷關麗陽營區的特戰訓練中心，不料，營內竟發生軍械遺失事件，陸軍航特部政戰主任武立文將軍稍早透過電話證實「學生營上月24日發現短少1支T-65K2步槍槍機」。

國軍發生步槍重要零件遺失，內部追查數日仍無所獲，事隔9天才回報上級。陸軍司令部3日指示特戰指揮部、航空特戰指揮部、陸軍司令部與台中憲兵隊組成專案小組，趕抵麗陽特戰中心調查，目前已過濾1個月內接觸遺失槍機的45名官兵展開清查。

專案小組核對軍械室帳目與軍械料件，並約談業管的軍士官，短少的槍機是訓練時遺失？有心人士偷藏？或是夾帶離營？經4天調查，仍沒有結果。

據了解，國軍目前主力槍支為T91步槍，T-65K2步槍屬動員裝備，提供教召或學生受訓時使用，槍機遺失時有所聞。軍方已按規定懲處失職人員，特訓中心配合專案小組調查，而約談對象不包含外國人以及動員學生。

(中時)