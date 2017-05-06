洪秀柱：我是台灣人也是中國人

國民黨主席電視政見會第二場今登場，黨主席洪秀柱說，這些年來說自己是中國人成了禁忌，甚至有人建議要改名台灣國民黨，但如果我們連身份都混淆，我們要怎麼認同自己的政黨？未來有一天台獨是否會成為中國國民黨的選項？

洪秀柱隨後強硬表示，「基於憲法，只要我在黨主席位置上的一天，台獨就不會是中國國民黨的選項。我是台灣人，我也是中國人。」

前副總統吳敦義也強調，反對中國國民黨改名，因為中國國民黨的中國就是一中各表的中國。吳敦義又說，沒有蔣公帶領的中國國民黨，就沒有台灣光復，就沒三民主義在台灣的實現，「所以我反對一切去蔣化去中華民國化。」

(中時)