宅男女神拍情慾戲 怨男星「毛太多」感覺全失

陳瀅昔與何猷亨交往半年，因為第三者介入而分手。(圖/陳瀅IG)

香港宅男女神陳瀅，昔拍全裸寫真《半透明的舞孃》讓大開知名度，在與澳門賭王四房之子何猷亨交往半年後，因為第三者介入宣告分手，接著便心全投入工作療情傷，不過最近拍床戲時竟稱完全沒感覺，原因竟是男星「毛太多」惹的禍。

陳瀅接演TVB戲劇《全職沒女》，劇中與男星張振朗有床戲戲碼，她表示雖然拍過全裸寫真，但是床戲須要與其他人互動，加上腳本設定她得主動色誘對方，因此演起來是格外緊張，不過整齣戲拍完卻沒臉紅心跳的感覺，也讓她抱怨全是「毛太多」的關係。

不過說完後覺得似乎被會錯意，便急忙解釋指的是「腳毛」，她透露「有場床戲是兩人的腳勾纏在一起，結果對方的腳毛很刺，原本該有的甜蜜感覺頓時全失」。

(中時電子報)