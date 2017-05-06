宅男女神拍情慾戲 怨男星「毛太多」感覺全失
香港宅男女神陳瀅，昔拍全裸寫真《半透明的舞孃》讓大開知名度，在與澳門賭王四房之子何猷亨交往半年後，因為第三者介入宣告分手，接著便心全投入工作療情傷，不過最近拍床戲時竟稱完全沒感覺，原因竟是男星「毛太多」惹的禍。
陳瀅接演TVB戲劇《全職沒女》，劇中與男星張振朗有床戲戲碼，她表示雖然拍過全裸寫真，但是床戲須要與其他人互動，加上腳本設定她得主動色誘對方，因此演起來是格外緊張，不過整齣戲拍完卻沒臉紅心跳的感覺，也讓她抱怨全是「毛太多」的關係。
不過說完後覺得似乎被會錯意，便急忙解釋指的是「腳毛」，她透露「有場床戲是兩人的腳勾纏在一起，結果對方的腳毛很刺，原本該有的甜蜜感覺頓時全失」。
(中時電子報)
關鍵字：陳瀅
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