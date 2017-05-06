婉拒張正傑在登高賽演奏 台北101聲明「安全考量」
台北101國際登高賽明（7日）舉辦，今（6日）卻傳出意外插曲，大提琴家張正傑5日在個人臉書表示，接受中國信託邀請參加比賽，希望在攻頂後，於101的91樓觀景台現場演奏巴哈無伴奏，挑戰世界紀錄和自己的極限，後來衍生出財政部認為當天場地若提供音樂家表演，恐有「圖利」之嫌的案外案，台北101稍早發表聲明澄清。
台北101表示，針對大提琴家張正傑老師參與「2017中國信託‧台北101國際登高賽」，欲於抵達終點線91樓後演奏大提琴一事，聲明如下：
1. 考量登高賽涉及數千名人流、而91樓終點線高空空間有限，音樂演奏可能造成人員逗留，形成動線阻礙及安全控管困難。期間若發生有選手急需醫療及後送等情事，恐對跑者人身安全造成影響。基於維護所有人員活動安全、及人流動線順暢等考量，決議婉拒張正傑老師之提議。
2. 台北101向來重視創意與創新，過去亦曾與張老師合作，相信未來在妥善安排及充分溝通協調下，雙方仍有合作機會。
3. 此案純屬賽務執行層面討論，經主辦單位台北101、賽務單位、以及賽事執行單位多次審慎開會評估後做出最終決策，無須呈報財政部，媒體報導此案遭財政部反對等云云，與事實不符。
(中時)
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