廣工老教授自設助學金 資助百人

「黎鑫教授助學基金」頒發儀式，昨日於廣東工業大學舉行。年屆95歲高齡的老黨員、僑眷黎鑫教授，利用自己不多的工資積蓄及退休金設立「黎鑫教授助學基金」。

2007年迄今，已持續發放11年的助學金，幫助有困難的學生繼續求學，累計金額約23萬元（人民幣，下同），資助面遍及廣州、肇慶、雲浮、乳源等地市大中小學校學生160多人次。

今年，黎鑫教授向廣工外國語學院、藝術設計學院、政法學院、建築與城市規畫學院6名貧困生發放助學金12000元，向乳源瑤族自治縣民族實驗學校10名特困中小學生發放助學金15000元。

(旺報)