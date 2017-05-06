國三生戲水掉入嘉南大圳　警消全力搜索中

國三生戲水跌落嘉南大圳，警消搜索中。（莊曜聰翻攝）

國三生戲水跌落嘉南大圳，警消搜索中。（莊曜聰翻攝）

國三生戲水跌落嘉南大圳，警消搜索中。（莊曜聰翻攝）

台南市一名賴姓國三學生今天午間與7名同學到後壁區嘉南大圳玩水，賴姓學生疑似下水後遭到湍急水流沖走，台南市消防局下午據報派遣後壁、白河、新營等分隊7車25人前往救援，目前已派救生艇及潛水人員搜救，並沿著河道橋樑設下攔截網，但迄今仍未尋獲。

(中時)