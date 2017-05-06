王菲青澀舊照曝光 洗手台前與半裸壯男合影

王菲青澀舊照曝光。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

網友猜測王菲背後壯男是否是竇唯。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

另有粉絲指出該照是專輯宣傳照，後方男子只是模特兒。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

天后王菲21年前嫁給同為歌手的竇唯，生下一女竇靖童，可惜這段婚姻只維持了3年就告吹，近日知名部落客「長春國貿」公開兩張王菲年輕時的青澀照片，她身穿黑色背心、條紋短褲坐在洗手台上，旁邊還有一名上身赤裸、下半身疑用浴巾圍住的男子，引發網友猜測該男是否就是竇唯。

最近網上常曝光竇唯的近況照，他留起大鬍子、前額微禿，看來更飄仙氣，被民眾要求合影，竇唯也來者不拒，十分親切，近日部落客「長春國貿」秀出兩張王菲年輕時所拍的照片，旁邊還有一赤裸上身的年輕男子，從臉型、髮型看都很像當年的竇唯，引發熱議。

對此，網友感慨說：「曾經多麼登對」、「王菲年輕時真美」，但也有眼尖粉絲解釋：「是王靖雯時期的一組照片而已」、「是專輯《執迷不悔》封面的男模特兒而已，不是竇唯。」

(中時電子報)