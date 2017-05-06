廣州環境競爭報告公布 從化環境最優

近日，廣州市環保局公佈《2016年廣州市區縣環境競爭力報告》，從化區得分最高，白雲區墊底。這個排名主要是致力於推動廣州各區加大環境治理，進而吸引高端產業進駐，形成雙贏。

而廣州各區環境競爭力從強到弱排名依序為：從化區、南沙區、天河區、增城區、番禺區、黃埔區、海珠區、越秀區、荔灣區、花都區和白雲區，各區綜合得分依次為70.7分、65.8分、62.3分、61.8分、61.4分、57.5分、52.4分、50.8分、42.1分、40.0分和30.4分。

從得分差距上看，各區環境競爭力綜合得分的差距較大，最強區和最弱區的差距相差40.3分。天河區、增城區和番禺區在爭奪第3和第4名上將會比較激烈，其他各區環境競爭力排名相對較為穩定，需大力提升自身的環境競爭力才能超越排名靠前的各區。

若從經濟、社會意義來看，環境競爭力就是一個地區利用環境吸引發展資源，推動本地區經濟社會發展的競爭能力；從環境意義上來看，環境競爭力就是一個地區提供環境公共產品和服務，滿足居民需求的能力，是通過經濟、社會發展，創造、管理和提升環境價值的能力。

(旺報)