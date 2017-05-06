金大學子溫馨發起　 鄉親「衣」起送愛心

金大社工系發起「衣舊有愛」活動，獲得民眾熱烈響應。（李金生攝）

現場一包包的舊衣服，都是鄉親滿滿的愛心。（李金生攝）

在「母親節」的前夕，這位媽媽帶著孩子用愛心關懷社會人群。（李金生攝）

金門鄉親響應舊衣送愛心活動，金城車站洋溢溫馨關懷。（李金生攝）

舊衣將在分類處理後，送往台灣屏東2家育幼院。（李金生攝）

國立金門大學社會工作系連日來展開「舊衣新用．衣舊有愛」的舊衣回收愛心活動，今（6）日在金城車站獲得民眾熱烈回響，在母親節的前夕，散播大家對弱勢團體溫馨關懷。

金大社工系發起「衣舊有愛」募集活動，前2天安排在校內圓樓和教官室前廣場，讓同學們將留著占空間，丟掉又覺得可惜的舊衣服捐出來，在舉手之勞送愛心的行動中，落實關懷社會、服務人群的精神。

今天在金城車站展開最後1場，更吸引鄉親熱烈響應，民眾整理家中衣櫃的舊衣服，甚至於幾乎全新的布偶玩具，陸續送到現場社工系同學的手中，在經過分類打包處理後，將寄到台灣屏東信望愛育幼院及精忠育幼院。

(中時)